Il carnevale di Civita Castellana inizia con un incendio: distrutto il carro di "Pinocchio". L'ipotesi dolosa

A fuoco il carro allegorico dedicato a Pinocchio, pronto per sfilare al Corso di gala del carnevale di Civita Castellana. Mistero sulle cause: la realizzazione artistica è stata distrutta dalla fiamme ieri pomeriggio e i danni, secondo una stima, si aggirano sui diecimila euro.A far scattare l'allarme dell'incendio sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno visto il fumo uscire dal capannone sulla via Nepesina dove era parcheggiato. Subito è stato avvisato il presidente dell'associazione Pro loco, Gabriele Aleandri, che lo ha ideato e realizzato. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco e degli uomini della Protezione civile, dei pupazzi di cartapesta è rimasta solo l'intelaiatura in ferro. Tutto il resto è finito in cenere.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che dovranno fare luce sulla dinamica dell accaduto.Sono stati ascoltati alcune persone e dei volontari che, da qualche giorno, stavano effettuando dei ritocchi ai pupazzi e alle altre parti del carro allegorico. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un incendio doloso. Quando sono divampate le fiamme all'interno della zona non erano presenti persone. «Non credo che riusciremo a recuperare una situazione molto compromessa ha detto con amarezza Aleandri - e stiamo valutando l'ipotesi di ritirarci dalla sfilata. Non so spiegarmi come può essere accaduta una cosa simile».A questo punto il Carnevale storico civitonico 2020 si presenterà al pubblico con quattro carri, anziché cinque; poi 17 gruppi mascherati e le alle maschere libere, per un totale di oltre 3mila figuranti nei giorni 16, 23 e 25 febbraio. Il lungo serpentone mascherato seguirà il percorso tradizionale, che parte da piazza della Liberazione, attraversa mezza città e si conclude in piazza Matteotti. Per i visitatori è stata predisposta una segnaletica per quanto riguarda il percorso dei carri allegorici e per i parcheggi.