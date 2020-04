© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'inossidabile carriera sportiva con la corsa e il rispetto delle regole come stella polare da seguire. In questo periodo storico in cui - correre all'aperto - è diventato motivo di scontro tra fazioni e soprattutto causa di innumerevoli ordinanze di sindaci e presidenti di Regione, Rolando Di Marco, pluricampione viterbese con tantissimi successi sportivi divisi tra corsa e maratona «Si c'è una bella differenza», spiegherà l'atleta viterbese, dice la sua su una materia che in un periodo difficile come questo ha fatto discutere anche troppo. L'ultimo successo di un certo peso ottenuto dal settantenne viterbese, è stato raccolto a Malaga nel 2018, quando Di Marco ha portato a casa il Mondiale Cross country sulla distanza di otto chilometri.«Vado subito al punto e dico che in questi giorni complicati per tutti ci vuole responsabilità - spiega l'atleta viterbese - penso che osservando le ferree regole che ci sono state indicate una corsa all'aria aperta non può rappresentare mai un problema. Il discorso cambia quando ci si improvvisa runner alle prime armi. Lo vedo dall'abbigliamento che portano certi corridori improvvisati: la corsa è una cosa seria e in momento delicato come questo deve essere svolta in maniera responsabile».Di Marco, che per sua fortuna vive in campagna, continua ad allenarsi senza mollare: prima del fisico - la corsa - aiuta la mente. «Oggi si sentono tutti maratoneti. Capisco che non uscire di casa può diventare drammatico dal punto di vista mentale, ma basta poco per allenarsi anche tra le proprie mura». E qui il campione viterbese svela una retroscena che lo vide coinvolto direttamente. «Il venti marzo scorso ricorreva l'anniversario del mio successo ai Mondiali in Corea del Sud: una settimana prima di quella gara ho avuto la febbre e sono rimasto ad allenarmi in casa. Correvo tra salotto e cucina; facevo spesso le scale: questo per dire che non serve fare 20 chilometri al giorno, ma ne bastano cinque per sentirsi bene».Di Marco però, è anche un imprenditore: con il fratello gestisce due negozi di articoli sportivi nel capoluogo. «Dopo quella sanitaria ci sarà da vincere la battaglia economica. Penso che molti negozi avranno difficoltà a ripartire: noi abbiamo 200 mila euro di merce in vista dell'estate che non so come faremo a pagare. Per fortuna non abbiamo l'affitto, ma i piccoli imprenditori usciranno con le ossa rotte da questa emergenza».