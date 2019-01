Il calcio è arte: da Viterbo allo stadio Filadelfia per consegnare alla città un ricordo del Grande Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bassorilievo che ricorda il Grande Torino: è quello che un'artista viterbese consegnerà domani al presidente granata Umberto Cairo sul prato del mitico stadio Filadelfia per l'anniversario della scomparsa a Superga della squadra granata.Mario Fabbri ha 47 anni, la chiacchiera facile e i capelli brizzolati. A Tarquinia lo conoscono tutti e tutti sanno sempre dove trovarlo. Fa il proiezionista al cinema Etrusco, nel cuore del paese: un mestiere in via d’estinzione che, assicura, non cambierebbe con nessun altro.Poi però, quando le luci dell’ultimo spettacolo si spengono e l’ultimo pop corn in sala è stato raccolto, ecco che si toglie di dosso la giacca, l’inseparabile borsetta a tracolla pronto per vestire i panni dell’artista. Dello scultore per la precisione. Nessuno scalpello, niente martello, un coltellino a scatto ed un pezzo di legno di buona fattura è tutto ciò di cui ha bisogno per liberare le figure e dar vita alle sue opere.«Una passione – racconta – che nasce con i primi ricordi. Fu mio nonno, con un vecchio pezzo di faggio preso da una scala, a insegnarmi i rudimenti e trasmettermi la passione. Intagliare non è creazione fine a se stessa, è qualcosa che sento dentro: è serenità, una terapia per l’anima a costo zero». Lo sport e le sue leggende, la fonte d’ispirazione primaria: da Valentino Rossi a Bebe Vio – per la quale nei mesi scorsi ha realizzato un bassorilievo - passando per il Grande Torino.E' l’opera che domani, prima della gara casalinga tra i granata e l’Inter alle ore 18, Mario consegnerà tra le mani del presidente Urbano Cairo. Un modo con cui l’artista tarquiniese, tifoso del Toro, ha voluto omaggiare una delle leggende sportive più belle e sfortunate della storia, nel 70° anniversario dello schianto di Superga che proiettò Valentino Mazzola, Loik, Gabetto e tutti gli altri invincibili nel mito. «Una soddisfazione doppia – dice Fabbri – come artista è il raggiungimento di un traguardo importante. Come tifoso, calpestare l’erba della stadio insieme ai giocatori è la realizzazione di un sogno. Non avrei potuto chiedere di più».Dopo la consegna l’opera finirà al Filadelfia, centro sportivo di allenamento della squadra granata, tra i trofei della società.