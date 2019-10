Il calcio al femminile in festa con la Coppa del Mondo del 2006

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata memorabile per il calcio all'inaugurazione del nuovo campo di calciotto sintetico a Civita Castellana, che sarà utlizzato dai giovani della Flaminia calcio. Campo intitolato alla memoria di Angelo Bravini e Piergiorgio Lucentini.Nel centro sportivo rossoblu è arrivata la Coppa del Mondo vinta dalla Nazionale italiana a Germania 2006. Il tempo inclemente non ha frenato i ragazzi del settore giovanile delle due società, le tante famiglie, i tecnici appassionati di calcio che sono accorsi in massa per vedere da vicino oltre al nuovo impianto, ma anche per un selfie con la Coppa vinta dagli azzurri.Al taglio del nastro erano presenti, oltre ai familiari di Bravini e Lucentini, il vescovo della diocesi Romano Rossi, l’amministrazione comunale con il sindaco Franco Caprioli e l'assessore allo sport Carlo Angeletti, il presidente della Flaminia Francesco Bravini, mentre la Jfc era rappresentata da Enzo Tribolati e Massimo Salvatori.Disputata la gara di calcio femminile tra una rappresentativa locale allenata da Luca Vaccarelli e la Nazionale femminile della Città del Vaticano, vinta 6-2 dalla squadra di Civita; un risultato positivo che potrebbe spalancare le porte al calcio rosa: la Flaminia sta infatti lavorando su un progetto del genere.