Il Caffeina Christmas village lascia Viterbo: «Il Comune ha scelto altre strade, con rammarico ci sposteremo altrove»

«Non ci sono le condizioni per fare il Caffeina Christmas village a Viterbo anche per il 2019. E' con grande rammarico che faccio questa affermazione, da imprenditore e da presidente della Fondazione Caffeina. Ma soprattutto da viterbese».Sono le parole di Carlo Rovelli, all'indomani della non risposta del sindaco Giovanni Arena sulla domanda della Fondazione di poter allestire l'iniziativa in città. L'addio a Viterbo arriva «alla luce dell'incontro di ieri con il sindaco, che ringrazio in ogni caso, le sue dichiarazioni nelle quali annuncia che non rinnovererà per il 4° anno le autorizzazioni alla Fondazione Caffeina per il Village 2019 preferendo, legittimamente, fare un bando per ricevere altre e diverse proposte per iniziative natalizie. E che nonostante il grandissimo successo da tutti riconosciuto della nostra manifestazione natalizia, si è deciso di non replicarla».Quello che a molti non appare ancora chiaro, in primis agli stessi amministratori del capoluogo, è che la Fondazione Caffeina detiene «tutti i diritti del Christmas village, per tutelare i quali già dalla metà di agosto ho dato mandato al nostro ufficio legale di promuovere davanti al Tribunale delle imprese un'azione cautelare inibitoria», ricorda Rovelli. Che con questa azione vuole reprimere «comportamenti di concorrenza sleale nei confronti di chi scorrettamente ha tentato di appropriarsi del lavoro e delle idee di Caffeina e del suo inventore, il nostro direttore artistico Filippo Rossi».La nuova sede del Christmas village sarà annunciata a breve. «Per realizzarla iniziamo da subito a predisporre il complesso iter organizzativo. Tuttavia - dice Rovelli - mi preme lanciare un messaggio ai viterbesi che ci sono sempre vicini nelle nostre iniziative: Caffeina continuerà a lavorare anche per la nostra città, con il suo teatro, la sua nuova libreria. E, se sarà possibile, anche con l 'ormai tradizionale festival letterario estivo».