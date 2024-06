Il Buono di Civita, seconda edizione in piazza Marcantoni a Civita Castellana

Venti artisti locali mettono in mostra le loro opere a Civita Castellana. La sala per l'esposizione è quella del Mice di piazza Marcantoni che sarà a loro disposione per tre giorni a partire da venerdi 14.

L'iniziativa, battezata " ll Buono di Civita" è promossa dal soci Coop di Civita Castellana, in collaborazione con il centro commerciale Marcantoni e con il patrocinio del Comune è alla sua seconda edizione.

In mostra, ceramiche artistiche, quadri, composizioni varie, e creazioni di vario tipo e materiali realizzati dagli artisti civitonici con molta cura e attenzione che meritano di essere ammirati.

Gli orari della mostra sono: mattino ore 10.30 -13.00, pomeriggio 16.00 -19.30