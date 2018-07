Il Bullicame nel degrado, protesta choc: «Mi incateno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Agonizzante dal 2014, vandalizzato il 23 giugno (foto), chiuso da subito dopo. Il Bullicame sta sempre peggio, nell'indifferenza generale. Per questo motivo, l'ex presidente dell'omonima associazione, Giovanni Faperdue, come forma di protesta stamattina si incatenerà davanti al sito citato nella Divina commedia da Dante. Nell'illustrare il perché della sua azione, Faperdue ricostruisce la storia recente della callara e dintorni. Tutto è cominciato il 25 settembre 2014, «dopo l'intervento non...