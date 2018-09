Il "Black friday" dei pendolari viterbesi: ieri ritardi fino a 4 ore

Qualcuno lo ha già ribattezzato il "black Friday". Ennesimo giornata nera, quella di ieri, per i pendolari. Centinaia di viterbesi "sequestrati" in stazione o sui convogli con ritardi che hanno raggiunto le 4 ore. "Trenitalia sempre peggio: il treno 2326 fermo sulla lenta e ancora non si sa quando partiamo. Siamo partiti da un'ora e abbiamo fatto pochi chilometri. Quando arriveremo, non è dato saperlo", si sfogava ieri una viaggiatrice che da Roma era diretta a Orte, sulla pagina Facebook dei pendolari. "Disastro totale. Paese bloccato. Interruzione di servizio. Quarto mondo. Incapacità. Sequestro di persone (paganti). Che altro?", aggiungeva ancora un pendolare



"Dalle 16 la circolazione ferroviaria sulla linea Direttissima Roma–Firenze è rallentata per un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Settebagni e Capena dovuto a cause in corso di accertamento", riportava il sito di Rfi. E anche oggi i treni da e per Roma stanno registrando pesanti ritardi.

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:04



