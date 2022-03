Venerdì 25 Marzo 2022, 05:30

La sua squadra, gli Allievi under 16 del Pianoscarano, è ultima in classifica ma i valori sportivi sono molto più importanti di una semplice sommatoria di punti e lui, sabato scorso, ha dato una bella lezione che va oltre il campo ed il risultato.

Il personaggio della storia è Massimo Nobile allenatore dell’Under 16 del Pianoscarano e direttore tecnico del club che ha lanciato nel grande calcio il concittadino Leonardo Bonucci. In realtà i personaggi sono due: un allenatore ed un portiere. La partita è quella tra Pianoscarano e Palocco giocata sabato scorso all’Oliviero Bruni. Durante il match, il portiere del Palocco viene sistematicamente bersagliato da un coro offensivo che parte dalla bocca di alcuni tifosi rossoblù assiepati sulle tribune.

Nobile lascia correre la prima volta, ma al ripetersi degli stupidi insulti interviene per far smettere le offese che piovono dagli spalti e riportare il pomeriggio sui binari sportivi che si addicono ad una sfida tra giovani.

«Non penso di aver fatto nulla di eccezionale – racconta Nobile – secondo me è assurdo offendere un calciatore della formazione avversaria in qualsiasi contesto e categoria figuriamoci nei campionati giovanili che devono rappresentare un veicolo per promuovere i valori dello sport».

Nobile entra nei dettagli. «Ho chiamato i dirigenti chiedendo di far smettere qui cori e di allontanare i tifosi, altrimenti sarei salito personalmente per farli cessare. In qualità di direttore tecnico del club mi sono vergognato per quello che ho sentito e mi sono messo nei panni del padre del ragazzo offeso. A noi era capitata la stessa cosa nel match d’andata: lì non era intervenuto nessuno ma qualcuno deve pur iniziare a reagire».

A fine partita, nel terzo tempo, il padre del portiere ha voluto una foto con Nobile, lo ha ringraziato pubblicamente come lo stesso ha fatto il club romano attraverso i propri canali social. «Sono contento di aver fatto passare un messaggio di sport se così possiamo e vogliamo dire. A Pianoscarano le cose vanno abbastanza bene. Abbiamo un nostro codice etico che viene prima dei risultati del campo. Quest’anno ci è capitato di allontanare qualche ragazzo forte tecnicamente ma che si comportava in maniera poco educata. Sono fortunato ad avere un presidente come Alessandro Cuboni e un direttore sportivo come Giuseppe Iacomini che hanno sposato in pieno questa linea».

Il calcio come esperimento sociale e di convivenza civile. «Assolutamente si: dobbiamo sfruttare ogni occasione per insegnare i valori dello sport e della vita ai nostri ragazzi».