Il Basket Civita Castellana costretto a chiudere

Sabato 2 Ottobre 2021, 15:21

Il Basket Civita Castellana ha deciso di chiudere l'attività. La società civitonica senza tanti giri di parole ha addossato tutta la colpa all'amministrazione comunale che non è riuscita a ritagliare uno spazio per i ragazzi che praticano la pallacanestro all'interno del palasport comunale Pino Smargiassi.

La gestione è attualmente è stata data con una proroga alla Pallavolo Civita Castellana. Le altre palestre presenti a Civita tutte all'interno degli istituti sono o chiuse a causa del Covid, oppure occupate da altre attività sportive. Pertanto l'unica soluzione era quella di trovare qualche ora di disponibilità all'interno del palazzetto.

«Abbiamo deciso di interrompere la stagione ha detto il presidente Renato Cima per protestare contro l'insensibilità di questa amministrazione comunale nei nostri confronti. Siamo delusi e amareggiati. Abbiamo solo chiesto di utilizzare un bene della città».

Il direttore tecnico Gianni Santi ha perso la pazienza: «Dallo scorso anno che siamo in contatto con l'assessorato allo sport - racconta - per trovare uno spazio di sette ore a settimana che ci avevano assicurato appena eletti. Con il tempo tutto è svanito e non abbiamo avuto più risposte nonostante le sollecitazioni. Intanto sessanta ragazzi dai sei ai quattordici anni sono ancora fermi dalla fine di settembre. Alcuni stanno cercando altre alternative e tanti genitori che sono al nostro fianco non riescono a comprendere questa situazione catastrofica che si è creata. Non ci resta che chiudere».

Attualmente la società rossoblù che conta almeno cinquanta anni di attività e la partecipazione alla serie C nazionale con l'Hidra Basket del presidente Enzo Brunelli, ha ora oltre settanta tesserati tra cui alcuni che provengono dai paesi vicini.

Stefano Polverini dirigente, istruttore e papà di un ragazzo costretto a interrompere l'attività è deluso: «Ci sono ragazzi che hanno la possibilità di fare attività sportiva e altri no a Civita. Da ex giocatore ricordo che negli anni passati c'era spazio per tutti, ora non capisco il motivo di queste restrizioni. Così vengono penalizzati i bambini che scelgono questa attività sportiva»