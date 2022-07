Il bandolero non è per niente stanco: Giulio Marini si candida alla Regione Lazio

Lo chiamavano il bandolero stanco. Invece appena chiusa una partita, scende subito in campo in un'altra. Giulio Marini rompe gli indugi e si candida alla Regione Lazio. Ad annunciarlo è lo stesso ex parlamentare, presidente della Provincia e sindaco, nonché capogruppo di Forza Italia, che scende in campo prestissimo. Forse memore della galoppata conclusa positivamente per la neo sindaca Chiara Frontini, che si è mossa con largo anticipo.

A Viterbo, infatti, è stato costituito, il comitato elettorale in via Gargana 34. «Questo - spiega Marini - è solo il primo passo, ma siamo già avanti in molti territori. Si stanno costituendo i comitati dell'Alta Tuscia e Lago di Bolsena, della Teverina, della Maremma, dei Monti Cimini della Bassa Tuscia Est e Bassa Tuscia Ovest e stiamo riscontrando entusiasmo e partecipazione. Il nostro obiettivo, una volta in Consiglio regionale, sarà quello di far valere gli interessi della Tuscia e dei suoi cittadini, troppo spesso posti in secondo piano, a causa di un'inaccettabile visione romanocentrica del Lazio».

Poi l'appello: «Chi vuole partecipare e collaborare alla definizione del programma elettorale - conclude Marini - può mandare la propria adesione via email a giulio@giuliomarini.it, indicando i propri recapiti, e sarà contattato per gli ulteriori approfondimenti».