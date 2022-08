Il 4 settembre torna Audite et Venite, spettacolo sulla vita di Santa Rosa

Torna il 4 settembre alle 21.00 “Audite et venite!” l'opera di Gianluca Zappa, , dedicata alla vita di Santa Rosa. Lo spettacolo, che si svolgerà presso la Chiesa di San Giovanni in Zoccoli a Viterbo, è un “concerto teatrale” in cui sono proposti soprattutto i brani del disco “La rosa, la sposa”, che proprio in questi giorni compie vent’anni dalla sua prima apparizione.

Lo spettacolo, proposto più volte da Zappa, alterna le canzoni del disco con la declamazione degli episodi della vita di Santa Rosa. Per questo ventesimo anniversario, Gianluca Zappa ha scelto la location molto suggestiva della chiesa di San Giovanni in Zoccoli, dove già si era esibito nel 2013. “E’ un luogo davvero mistico – spiega – una delle chiesa più belle di Viterbo. Tra l’altro è proprio in questa chiesa che Rosa entrò il 24 giugno del 1250 adornata come una giovane sposa. Mi fa sempre un certo effetto pensarlo. Da quel giorno cominciò la sua infervorata predicazione per le vie di Viterbo. Noi racconteremo la sua storia, attraverso la musica e la poesia delle canzoni, attraverso brani delle antiche biografie, attraverso alcune scene teatralizzate”.

In effetti non vi sarà solo la parte musicale che l'autore proporrà insieme ai figli Nicoletta, soprano, e Francesco, basso, ma anche una parte più propriamente drammatica, affidata ad alcuni promettenti giovani attori, tutti provenienti dal laboratorio teatrale del liceo Buratti quali Martina Carletti, Caterina Chiassarini, Alexander Luukkainen, Federica Lupo, Giovanni Pagliaccia e Tommaso Porta, che a più riprese saranno narratori e personaggi protagonisti della storia. Nei difficili panni di Santa Rosa, la giovane Benedetta Zappa, proveniente dal laboratorio teatrale della scuola Santa Maria del Paradiso.