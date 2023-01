Martedì 24 Gennaio 2023, 05:35

Si è presentato sotto choc nella caserma dei carabinieri di Civitavecchia il conducente di una Citroen station wagon che nel tardo pomeriggio di domenica avrebbe investito un uomo al chilometro 113 della strada Statale Aurelia, tra Montalto di Castro e Pescia Romana.

Rinvenuti resti di un corpo sulla Statale Aurelia a Montalto: è di un uomo investito da un'auto.

Si tratta di un 58enne della cittadina portuale, indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso; un atto dovuto per la Procura in attesa delle perizie tecniche dell’incidente. Il conducente avrebbe raccontato ai militari che durante il tragitto ha urtato violentemente un oggetto pensando in un primo momento che fosse un animale. Una tragica fatalità costata la vita ad un operaio di nazionalità romena di 43 anni, la cui identità i carabinieri sono riusciti a risalirne solo nella tarda mattinata di ieri.

Lo straniero, che lavorava per una ditta edile del luogo, si era allontanato dopo aver pranzato con dei suoi connazionali, ma non ha fatto più ritorno a casa. Domenica, intorno alle ore 19, nel buio, la vittima ha attraversato a piedi la statale per raggiungere l’abitazione ma è rimasto falciato dall’autovettura. Da una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo, nel violento impatto con l’auto, è balzato al di là dello spartitraffico dove i veicoli che viaggiavano in direzione opposta di marcia avrebbero poi più volte schiacciato il corpo.

Molti automobilisti che sono passati lungo quel tratto hanno infatti pensato che si trattasse di una carcassa di animale. La chiamata è giunta comunque al numero unico di emergenza che ha inviato sul posto i carabinieri della stazione di Montalto di Castro e della Compagnia di Tuscania, oltre ad una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tarquinia in supporto alle forze dell’ordine.

Ai soccorritori si è presentata ai loro occhi una scena raccapricciante: una lunga scia di sangue e resti di un corpo per un tratto di quaranta metri sulla carreggiata in direzione Grosseto. È stato necessario chiudere il tratto stradale in attesa che gli operai dell’Anas e Vigili del fuoco ripristinassero la zona.

Non è la prima volta che i pedoni attraversano la Statale Aurelia. Negli anni addietro perse la vita un altro straniero che attraversò imprudentemente la strada per poi essere investito. La cittadinanza da tempo si lamenta di questo pericolo lungo l’Aurelia, in particolare il tratto al chilometro 108 in entrambe le direzioni di marcia dove è presente un’attività alberghiera e un distributore di carburanti. Il fenomeno si presenta perlopiù durante il periodo estivo, quando molti stranieri si spostano a piedi lavorando come braccianti agricoli nel territorio.