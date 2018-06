Viterbese, Iannarilli resta ancora in bilico

Resta in stand-by la trattativa per il rinnovo del contratto tra la Viterbese e il portiere Antony iannarilli. La società di via della Palazzina ha offerto all'estremo difensore un biennale con un ritocco dell'ingaggio rispetto al precedente contratto. Il termine per l'accettazione o meno della proposta era stato fissato a ieri mattina, poi le due parti ci sono però accordate per una proroga.



La decisione di Iannarilli dovrà arrivare in pochissimi giorni, altrimenti la Viterbese dovrà cercarsi un altro estremo difensore per la prossima stagione. Anthony Iannarilli piace anche alla Ternana e all'Ascoli. Il portiere è uno dei giocatori più amati da tutta la piazza per quello che è riuscito a dimostrare negli ultimi due anni in cui ha indossato la casacca gialloblù.



Per sostituire il capitano Daniele Celiento, invece, la Viterbese potrebbe sondare il terreno nei prossimi giorni per il difensore Simone Ciancio, che nella stagione appena conclusa ha vinto il campionato di serie C girone sud con il Lecce, allenato tra l'altro da Fabio Liverani. Ciancio, che ha 31 anni, ha giocato sempre in C a parte una parentesi di alcuni anni in serie B nelle file di Cittadella e Juve Stabia.



Nei prossimi giorni il direttore sportivo della Viterbese, Antonio Obbedio, si vedrà nuovamente con i dirigenti di Fiorentina ed Empoli per parlare dell'eventuale prestito, rispettivamente, del difensore Riccardo Baroni e del centrocampista Samuele Damiani. In questo caso, la Viterbese ha una corsia preferenziale, dato che i due giovani classe 98 sono già stati allenati nella scorsa stagione proprio da Giovanni Lopez alla Lucchese.



La prima richiesta delle due società di appartenenza dei giocatori per concedere il prestito, è comunque la garanzia che i due giovani giochino con continuità. Sarà proprio questo infatti l'argomento dell'incontro che si svolgerà nei prossimi giorni soprattutto perché Baroni è appetito anche da altre società di serie C.



Per quello che riguarda le uscite, il difensore centrale Michele Rinaldi piace al Catanzaro che sta cercando di mettere in piedi una squadra che possa primeggiare nella prossima stagione. Difficilmente però la Viterbese si priverà di un elemento che nella stagione scorsa è stato di gran lunga il migliore nel suo rereparto. Rinaldi infatti anche nel prossimo campionato dovrebbe formare insieme a Simone Sini una delle coppie centrali, in difesa, tra le più affidabili

dell'intera categoria.

