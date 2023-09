Parata di vip, tutti innamorati di Civita Castellana

I vip dello spettacolo hanno scoperto Civita Castellana. Negli ultimi mesi almeno una ventina di personaggi televisivi e del mondo del cinema hanno scelto di soggiornare nel centro storico per ammirare poi le bellezze che offre questo spicchio di Tuscia. Insomma vedere per le vie della seconda cittadina del viterbese, gli attori del calibro di Cristian De Sica o Piero Sermonti e in questi giorni, Can Yaman e Francesca Chillemi non è difficile.Tra gli ospiti della primavera estate di quest'anno, anche Alessandro Basciano ( protagonista di Grande Fratello), il tronista Andrea Damante, l'attore comico Lillo e il rapper Mambo Losco.

Tutti sono rimasto stregati da Palazzo Fortuna uno splendida costruzione del 500 nel cuore del centro storico che è stata ristrutturata da poco e li affascina creando in questa maniera un valore aggiunto per la capitale dell'Agro Falisco:

« I nostri ospiti – dice Clara Bruzziches – oltre a conoscere la nostra ospitalità e la cucina genuina, hanno la possibilità di avere a disposizione una guida turistica per apprezzare le bellezze che offre il territorio e la nostra città ».