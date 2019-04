I ventisette comuni al voto nel Viterbese: l'esercito di aspiranti sindaci

Ben 25, quasi la metà del totale in provincia, i Comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni il prossimo 26 maggio nel Viterbese - oltre a Civita Castellana e Tarquinia, centri con oltre 15mila abitanti per cui sono previsti gli eventuali ballottaggi.

Sono tutti centri a elezione diretta (senza ballottaggio). Sfida a due a Piansano e tutta nell'orbita del centro sinistra. Da una parte Roseo Melaragni che torna a correre per la fascia con Uniti per Piansano; sfiderà Luigi Burlini, lista Piansano prima di tutto molto al femminile (con 6 donne e 4 uomini). Per Ischia di Castro il sindaco uscente Salvatore Serra (Noi per Ischia) sfiderà la lista civica Ischia 2.0 guidata da Giampietro Mignani.A Monte Romano corsa a due con Adriano Paparozzi (Noi per tutti) contro l'uscente Maurizio Testa di Per Monte Romano. Vocazione di centro destra per entrambe le liste e sfida inaspettata: Testa sembrava destinato a correre senza competitor. A Grotte di Castro cerca l'ennesima conferma Piero Camilli con la lista Ancora per Grotte: correrà senza avversari. Così come a Onano, con Uniti per Onano che presenta Giovanni Giuliani sindaco.Poi Gradoli con Roberto Felici (lista Gradoli Insieme) che si scontra con Ottaviano Artieri per la Lega. A Capodimonte in lizza ci sono Wanda Cardelli (lista Capodimonte 2.0) e Antonio De Rossi per Capodimonte nel cuore. A Tuscania quattro in gara. Il nome pesante è quello di Regino Brachetti, in lizza con Insieme per Tuscania vicina al centrodestra. Poi Fabio Bartolacci con la civica Obiettivo Comune 2.0; quindi il Movimento 5 Stelle in campo con Miriam Vitangeli. Legata al centrodestra Valentina Rinaldi con la sua Identità e territorio.A Farnese Massimo Biagini, vicino al Pd, cerca la riconferma con Viviamo Farnese. Due gli sfidanti: Giuseppe Ciucci di Farnese 2.0 e Pamela Portincasa di Noi con Farnese vicina alla Lega.Sul lago ecco Bolsena: Paolo Dottarelli con SìAmo Bolsena si confronta con Manlio Sciuto con FuturOggi. A Cellere figura la lista Cellere per Cellere con capolista Edoardo Giustiniani. A San Lorenzo Nuovo in corsa il sindaco uscente Massimo Bambini con la lista San Lorenziani per San Lorenzo, poi l'ex sindaco Gabriela Grassini con Ricominciamo San Lorenzo e Maurizio Gerrini con San Lorenzo Nuovo Possiamo.Nella Teverina sono cinque i Comuni al voto. A Civitella d'Agliano, il sindaco uscente Giuseppe Mottura si ripresenta a capo della lista civica Civitella di tutti, sfidato da Roberto Codino con Il bene in Comune. A Bagnoregio il sindaco uscente Francesco Bigiotti, essendo al secondo mandato non può ricandidarsi a primo cittadino; pur comparendo in lista, lascia la sfida all'attuale vice, Luca Profili con la civica Profili sindaco. A contendergli l'incarico è Alessandro Landi con Uniti per Bagnoregio, lista civica espressione di Lega e M5S.A Graffignano si giocano il posto di Anselmo Uzzoletti, ora a capo del Comune, Norberto Nisi (che già alle scorse elezioni tentò l'impresa) e Piero Rossi, la cui lista #Oltre-È ora di cambiare si pone in continuità con l'attuale amministrazione. A Castiglione in Teverina è scontro a due: Leonardo Zannini con Insieme per Castiglione (civica appoggiata dal centrosinistra), sfida Riccardo Brachetta con Scelgo Castiglione (centrodestra). A Celleno corsa in solitaria per il sindaco uscente Marco Bianchi con la lista Passione civica 2.0.A Canepina chiede conferma Aldo Moneta con Democratici per Canepina; a sfidarlo la lista Civica per Canepina che candida Lorenzo Fanelli (con molti nomi arrivati dall'esterno). Scendendo verso sud, Nepi sfodera il massimo delle liste per palazzo Vignola: in cinque a tentare la scalata spinti da altrettante liste. Tranne quella che accompagna l'uscente Pietro Soldatelli (con appoggio del Pd), le altre liste hanno candidati di esperienze politiche diverse. Nepi progetto comune appoggia Pietro Soldatelli;Noi&Voi per Nepi sostiene Franco Vita tra il centro e il centrodestra; In Movimento per Nepi è con Nicola Alberto Polici, orientata a destra; Nepi torna Nepi per Alessandra Alimelli ha all'interno molto centrosinistra; poi Uniti per Nepi con Pier Alfredo Pica è vicina ai 5 Stelle.A Calcata due i candidati i corsa: uno è l'uscente Sandra Pandolfi (lista Uniamo Calcata); l'altro (lista Il bene in comune) è Emilio Castiglia. Anche a Bassano in Teverina la sfida è a due: Insieme per Cambiare è guidata dall'uscente Alessandro Romoli, mentre Bassano per tutti spinge Antonietta Fronteddu. A Monterosi due candidati: Sandro Giglietti come sindaco uscente, nella civica Tre Monti tre Rose; di fronte la lista Lega Salvini Lazio guidata da Valentino Martoni.Infine a Vejano da registrare il ritorno dell'ex primo cittadino Camillo Fiaschetti, che sarà sfidato da Teresa Pasquali. Mentre a Villa S. Giovanni la lista Noi con san Giovanni vede Marco Berni contro quella Uniti per Villa San Giovanni che spinge Fabio Latini. (Non riportato il comune di Tessennano)