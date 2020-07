I tesori di Vulci in mostra al museo archeologico di Francoforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le bellezze del parco di Vulci verranno esposte al museo archeologico di Francoforte sul Meno. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Montalto sull'accordo tra Fondazione Vulci e il direttore del museo tedesco David Wolfgang, firmato ieri alla presenza del vicesindaco Luca Benni e dell'assessore alla cultura e al turismo Silvia Nardi.La mostra, finanziata interamente dal Museo Archeologico di Francoforte, prevede l’esposizione dei reperti rinvenuti nei fortunati scavi effettuati negli ultimi anni nella Necropoli dell’Osteria e in quella di Poggetto Mengarelli.Faranno così bella mostra di sé i corredi della Tomba delle Mani d’Argento con la straordinaria new entry della testiera di cavallo in bronzo e cuoio, appena finita di restaurare dall’Istituto centrale per il restauro del Mibact la tomba dello scarabeo dorato - in questo momento esposta alla mostra Rasna di Bologna - e la tomba della truccatrice con la rarissima coppa tolemaica, solo per citarne alcuni. La mostra è curata dallo stesso Wolfagang, da Alfonsina Russo direttore del Parco Archeologico del Colosseo, da Simona Carosi funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale e da Carlo Casi direttore scientifico di Fondazione Vulci.Questa esposizione è solo il primo passo di un programma di collaborazione molto più ampio che prevede per il 2021 l’inizio delle ricerche archeologiche a Vulci del Museo e dell’Università di Francoforte e per il 2022 la compartecipazione al progetto europeo sul culto di Mitra che vedrà l’allestimento del Mitreo di Vulci presso il museo tedesco.«Questa mostra – dichiara l'assessore Silvia Nardi - rappresenta una grande occasione per fare conoscere il Parco di Vulci e i tesori delle sue necropoli. È un progetto al quale stavamo lavorando da tempo ed è un importante traguardo che si porta a compimento. Attraverso la collaborazione con il museo di Francoforte, l'obiettivo è la promozione di Vulci sul piano internazionale e in Europa».