I sub di Montalto puliscono i fondali, recuperata vecchia ancora dal mare

Un’altra giornata dedicata alla salvaguardia del mare. I sub di Montalto di Castro hanno recuperato nella mattina di oggi, dai fondali antistanti la costa, un’ancora che probabilmente apparteneva a un peschereccio.L’attività degli “amanti del mare” è iniziata alle prime ore del mattino a bordo di un gommone, per raggiungere il punto di immersione e procedere con la pulizia dei fondali. A circa 38 metri di profondità è stata avvistata l’ancora, che una volta issata a bordo è stata trasportata a terra per essere smaltita.L’iniziativa è il proseguo di quella organizzata recentemente dalla Guardia costiera di Civitavecchia, denominata “Settimana blu”, che ha visto sul litorale laziale tantissimi volontari ripulire il mare da plastica e altro materiale inquinante. L’operazione di oggi è stata come sempre coordinata dalla delegazione di spiaggia della Guardia costiera di Montalto di Castro.