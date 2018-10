I segreti di Andrea Mantegna scoperti dal laboratorio di diagnostica dell'Università della Tuscia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il laboratorio è stato recentemente istituito presso il Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIm). Vi si effettuano diagnostiche non-invasive per i beni culturali, insieme alle ricercatrici Claudia Pelosi e Claudia Colantonio, in collaborazione con la Profilocolore Srl, e i ricercatori di Ingegneria degli atenei di Terni/Perugia, della Calabria e dell’Aquila. Una delle nostre prime attività di ricerca ha riguardato proprio l’analisi della tavola della “Resurrezione”, databile alla fine del Quattrocento, conservata all’Accademia Carrara di Bergamo e attribuita a Mantegna».«Recenti studi, di natura storico-artistico, hanno permesso di stabilire che quest’opera, ritenuta per quasi 200 anni una copia, non è che la metà superiore di un’unica tavola che comprende anche la “Discesa di Cristo al limbo”, realizzata nel 1492 dallo stesso artista, battuta all’asta da Sotheby’s nel 2003 per 30 milioni di dollari e conservata a Princeton nella collezione di Barbara Piasecka Johnson. L’Accademia ci ha cosi coinvolto per avere informazioni sullo stato di conservazione della tavola e sui materiali utilizzati per i colori».«Le tecniche utilizzate sono quelle dell’analisi multispettrale HMI (Hypercolorimetric Multispectral Imaging) e la termografia dinamica Pulse-Compression Termography (PuCT), che permettono di indagare nel dettaglio sia la pellicola pittorica che il supporto ligneo. L’analisi multispettrale consente di caratterizzare i materiali pittorici e studiare la tecnica esecutiva dell’artista. Mentre la termografia impulsata non-invasiva ci offre preziose informazioni strutturali sulla distribuzione in profondità dei materiali nei vari strati della tavola, identificando discontinuità, restauri antichi e stato di conservazione».«Abbiamo analizzato una “Crocifissione”, tavola attribuita alla scuola di Michelangelo Buonarroti, custodita a Viterbo. E’ un dipinto molto discusso proprio in virtù di questa nobile attribuzione e le nostre indagini hanno aggiunto importanti dettagli su alcune particolarità della tavola che la avvicinano alla mano di un grande artista».