I proprietari vanno al mare e due rom tentano di rubare in casa: bloccate dai carabinieri di Montalto

di Marco Feliziani

Seguivano i proprietari delle case al lido per poi attendere il momento giusto e rubare denaro e oggetti di valore dagli appartamenti. Per due donne di origini rom, di 19 e 30 anni, finisce la “gita fuori porta” a Montalto, dove ieri sono state bloccate dai carabinieri mentre stavano effettuando un sopralluogo nei pressi del lungomare Harmine.



Le straniere, provenienti dal campo nomadi di Aprilia, sono state trovate in possesso di attrezzi per lo scasso delle serrature; oggetti che i militari hanno sequestrato dopo averle condotte in caserma per gli accertamenti. Il loro intento era quello di svaligiare gli appartamenti dopo essersi assicurate che i proprietari erano al mare, e che avrebbero così avuto tutto il tempo per fare razzia di ogni cosa. Per le due donne è scattato il foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno per tre anni nel comune di Montalto di Castro.

Luned├Č 28 Maggio 2018



