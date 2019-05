I playoff della Viterbese iniziano contro l'Arezzo: domenica in Toscana, mercoledì 22 maggio al Rocchi

L'urna di Firenza ha riservato alla Viterbese un avversario della stessa regione. L'avventura dei gialloblù, ammessi di diritto agli ottavi di finale della fase nazionale dei playoff promozione in serie C in quanto vincitrice della Coppa Italia, sfideranno l'Arezzo allenato dall'ex difenore della Juventus, Alessandro Dal Canto.

L'andata si giocherà domenica (orario da stabilire) al Comunale, mentre il ritorno si giocherà al Rocchi mercoledì 22 maggio. La Viterbese avrà il vantaggio di disputare il ritorno in casa e inoltre, la compagine allenata dal tecnico Pino Rigoli, potrà passare il turno anche pareggiando entrambe le partite con qualsiasi tipo di risultato. Squadra ostica quella di Dal Canto: l'Arezzo ha chiuso il girone A della serie C al quarto posto alle spalle di Entella, Piacenza e Pisa. Il portiere Pelagotti, l'esterno Sala, il Fantasista Foglio e la punta Brunori i punti di forza dei toscani che ieri hanno eliminato dalla competizione l'ostico Novara.

Avversaria toscana dunque per una Viterbese che potrà giocarsi questo ottavo di finale da una posizione di forza.

Ultimo aggiornamento: 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA