La riapertura – sebbene ancora non ci siano date ufficiali – si avvicina e gli uomini potranno rimettere nel cassetto le macchine per tagliare barba e capelli, mentre le donne potranno tornare ad esorcizzare l’avanzata della tanto temuta ricrescita. Parrucchieri e barbieri (i cui saloni sono chiusi dallo scorso 10 marzo) sono stati e sono uno degli oggetti proibiti della quarantena causa coronavirus. A maggio però, sembra assodato che si ripartirà e allora c’è da chiedersi cosa avverrà nel periodo di passaggio dalla quarantena alla normalità. Il ritorno alla vita sarà graduale e anche andare dall’acconciatore non sarà cosa facile. La voglia di ripartire forbici alla mano però, è così tanta che spinge ad adattare le botteghe e i saloni di bellezza alle richieste dei tempi. Mario Valentini, parrucchiere da oltre trent’anni con salone a San Martino, si è portato avanti con il lavoro: divisori in plexiglas posizionati tra una poltrona e l’altra, accoglienza al banco dei pagamenti con tanto di barriera sempre in plexiglas e poi tutte le accortezze igienico-sanitarie con cui stiamo vivendo e con le quali dovremo convivere nei prossimi mesi.«Quando riapriremo tutti dovremo riorganizzare la nostra attività – spiega Valentini – e allora mi sono detto che questo periodo di blocco poteva essere sfruttato per ammodernare il mio salone in conformità con le nuove disposizioni che saremo costretti a seguire. La mia bottega – mi piace chiamarla così – è di 80 metri quadri e questo mi consentirà di gestire l’afflusso dei clienti scaglionandolo attraverso le prenotazioni». Proprio quello delle prenotazioni è uno dei nodi da sciogliere nelle settimane che precederanno la riapertura. «Speriamo di ripartire dal 4 maggio o al massimo dieci giorni più tardi – spera Valentini – le prenotazioni non saranno un problema anche se bisognerà capire quanti clienti potranno entrare in negozio contemporaneamente. Ho pensato di allungare le fasce di orario di lavoro e il numero dei giorni di apertura: sono disposto a lavorare anche la domenica e il lunedì per riaprire in totale sicurezza la mia attività».Nel locale, poi, verranno introdotte nuove regole applicate con rigore, ma che i parrucchieri adottano già in condizioni normali: igienizzazione a partire dall’ingresso, gel disinfettante per i clienti, coprigiacche monouso, camici, asciugamani usa e getta sigillate in contenitori appositi, mascherine e guanti obbligatori per tutti. «Il nostro è un mestiere che per natura convive con l’igiene e il pulito in generale - conclude Valentini - non mi spaventa lavorare in queste condizioni; anzi ho accelerato proprio per essere pronto quando dovrò rialzare la saracinesca».