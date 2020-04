I medici di base e la lotta al Coronavirus. «Per i nostri pazienti ci siamo sempre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questa battaglia si sono rivelati fondamentali per arginare il contagio, anche se spesso – ma non è il caso di Viterbo come vedremo – sono stati mandati al fronte con gli scarponi di cartone. I medici di base, o come si chiamavano una volta medici di famiglia, stanno combattendo – come i colleghi negli ospedali – in prima persona l’assalto del coronavirus. Alberto Chiovelli 67 anni vice-presidente dell’ordine dei medici di Viterbo, dal 1981 accoglie i pazienti nei propri studi medici nel capoluogo e a Grotte S. Stefano: lui è un massimalista e segue da vicino oltre 1500 cittadini. Il medico del paese o del territorio come si enuncia adesso ha da sempre un ruolo fondamentale: in passato chiesa, caserma dei carabinieri e lo studio del medico erano i luoghi culto e di rispetto delle piccole comunità; un ruolo più umano rispetto a quello dei venerati specialisti per intenderci: con l’irruzione del virus la figura del medico territoriale è tornata centrale.«Dal 31 gennaio scorso ho cambiato le mie abitudini di lavoro – racconta il dottor Chiovelli – dopo il primo decreto che emanava le prime indicazioni sul virus ho adottato tutte le prescrizioni che ci sono arrivate anche attraverso le nostre sigle sindacali, oltrechè dall’ordine dei medici. All’inizio i pazienti hanno fatto fatica a recepire poi con il dilagare del virus si sono adeguati». I suoi due studi sono rimasti sempre aperti, ma si sono creati due canali di accesso in base alle sintomatologie.«Per chi aveva febbre e tosse ho scelto la cura a distanza: nei confronti di quei pazienti ai quali i sintomi sono perdurati ho attivato, in concerto con le unità di emergenza della Asl, le procedure standard contro il coronavirus. Devo dire che con la Asl di Viterbo ho lavorato bene: l’azienda – è nella nostra regione non è stato così per tutti – ci ha fornito tutti i dispositivi medici necessari per affrontare l’emergenza». Ora si va verso la fase 2, ma l’attenzione dovrà essere massima. «Ci vuole cautela e prudenza: in queste settimane abbiamo velocizzato tutte quelle procedure informatiche che consentiranno a noi medici di famiglia di limitare l’accesso nei nostri studi. Dopodichè bisogna dire che il nostro rapporto con i pazienti va oltre l’aspetto sanitario: tutti hanno il mio numero di telefono e a maggior ragione in questo preciso periodo, ho cercato di esserci per tutte quelle persone che richiedevano un mio parere o più semplicemente un consiglio».