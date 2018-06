Cartoon e design, i disegnatori che salvano il mondo a Bagnoregio

Tutto pronto per “La Città Incantata 2018” a Bagnoregio. Con 50 ospiti da tutto il mondo tra animatori, registi, sceneggiatori, designer, street artist, storyboarder, coloristi, grafici con uno speciale focus sulle donne, con personaggi del calibro di Sergio Staino, Peter Lord, Fusako Yusaki e Francesca Ferrario, l'8, 9 e 10 giugno torna il Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo promosso dalla Regione Lazio con il Progetto Abc (Arte bellezza cultura, in collaborazione con Comune, Roma Lazio Film commission, Laziocrea, Atcl.



Dislocato tra piazze, vicoli, strade, case e giardini privati aperti per l'occasione, il Meeting prenderà il via venerdì alle 17 e terminerà alle 13.30 di domenica 10 giugno: 72 ore di incontri, rassegne, proiezioni, esposizioni, workshop, a ingresso libero. Per il quarto anno consecutivo, lo scenario unico della cittadina candidata bene Unesco tornerà a essere capitale dell'animazione mondiale. Diretto da Luca Raffaelli, il Meeting per la prima volta ospiterà una vera retrospettiva al femminile.



Si potranno così mettere a confronto Fusako Yusaki designer, artista e scultrice giapponese nota per i suoi lavori di animazione con la plastilina, nonché storica creatrice di alcuni dei personaggi più amati del Carosello; la newyorchese Candy Kugel, pluripremiata autrice che porterà una sneak preview del suo ultimo film I Candy; fino a Francesca Ferrario, animatrice di plastilina e promessa del cinema d'animazione del passo uno nostrano; e Marta Gennari con Giulia Martinelli, le giovani autrici d'animazione del Centro sperimentale di cinematografia che hanno vinto l'Eaa (European Animation award).



Tra i grandi ospiti anche Peter Lord, regista e produttore cinematografico britannico, cofondatore della Aardman Animations, acclamata sia per i lungometraggi che per i cortometraggi, in particolare quelli con protagonisti il duo di pupazzi Wallace & Gromit; tre nomination ai Premi Oscar, Lord è inoltre coautore, coproduttore e regista di Galline in fuga (2000) tra i più riusciti film in stop-motion.



