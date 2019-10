I carabinieri trovano una serra per coltivare la marijuana nella roulotte: arrestato 45enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una piccola serra per coltivare la marijuana in un luogo insospettabile: una roulotte. Ma l'accorgimento è saltato quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Tuscania, diretta dal tenente colonnello Ciro Laudonia, hanno fermato un uomo di 45 anni.E' accaduto l'altra sera. Durante un servizio di perlustrazione hanno fermato l'uomo, italiano di Tuscania, ritenuto sospetto visto il suo atteggiamento davanti ai carabinieri. Dalla perquisizione personale i militari hanno trovato nel suo zaino 2 grammi di marijuana.I carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione nella sua abitazione e nelle pertinenze. Così in una roulotte in suo possesso hanno trovato una serra adibita alla coltivazione di marijuana. All'interno trovando altri 340 grammi di droga divisi in recipienti, oltre a 15 rami di marijuana in fase di essiccazione e l'occorrente per la coltivazione delle piante.Il 45enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Civitavecchia.