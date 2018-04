I Bardi del Caos, buona la prima: al Rivellino di Tuscania sold out per il "Faust" di Sergio Urbani

Primo spettacolo, subito un successo per la Compagnia “I Bardi del Caos”, che sotto la regia di Sergio Urbani sabato al teatro Il Rivellino di Tuscania ha debuttato con “Faust” di Christopher Marlowe, il geniale drammaturgo inglese di fine 500 che perfezionò il “blank verse” poi utilizzato da Shakespeare. Il Rivellino era gremito in ogni ordine di posto da un pubblico attento, che alla fine ha reso omaggio ad attori e regista con un lungo applauso.



Citando Mario Praz, «Marlowe fu iperbolico nello spingere all’estremo la passione dominante di un personaggio», spesso spinto da una insana brama di potere, sensualità e conoscenza come nel “Tamerlano il grande I e II”, nell’ “Edoardo II” e soprattutto “Faust”. Il dramma narra la storia di Faust, uno studioso così avido di conoscenza da non accontentarsi del sapere accademico, della medicina e della teologia, così da avventurarsi nel campo della magia nera. Dopo aver compiuto un'invocazione nel suo studio, gli appare il diavolo Mefistofele con il quale stipula un patto: Faust avrà la conoscenza ed i servizi del servo di Lucifero per ventiquattro anni, dopo i quali lui avrà la sua anima. Prendendo spunto dal mito di Faust, l'opera ha influenzato alcuni dei maggiori drammaturghi del tempo come Ben Jonson e William Shakespeare e nei secoli successivi molte altre opere tra cui il Faust di Goethe.



Con grande maestria, una scelta musicale da brividi e una fotografia suggestiva, il regista Urbani ha portato in scena le ossessioni, le fragilità, la superbia e l’avidità di Faust, che attraverso la magia mostra tutta la sua demoralizzazione. Evoca demoni, Elena di Troia, deride il Papa e con ogni mezzo cerca di elevarsi al di sopra del semplice mortale e diventare potente come un Dio, come il diavolo stesso.



Il regista ha sottolineato con soluzioni di grande impatto ogni evoluzione o involuzione del protagonista, e attraverso le coinvolgenti interpretazioni, la musica e una scenografia che evoca la crocefissione di Cristo, ha evidenziato le sue manie, i suoi desideri e i suoi rimpianti. Lo spettacolo è stato emozionante, trascinante e a tratti poetico, come in uno dei passaggi finali in cui Faust, ormai prossimo alla morte, sale su una scala pur di raggiungere il crocifisso posto in alto sopra la sua scrivania, per abbracciare, piangere e chiedere perdono a Cristo per non aver abiurato la magia ma anzi averne sfruttato ogni potere pur di soddisfare i suoi vezzi e i suoi istinti umani.



Urbani pone Faust al centro di una dicotomia scenografica di grande impatto estetico, fatta di un trono nero e uno bianco, dove si dividono e muovono i vari personaggi che lo consigliano, ascoltano o cercano di persuaderlo come l’angelo buono e quello cattivo che per l’intera storia lo accompagnano in ogni passaggio o scelta, che lo condurrà poi alla morte.

