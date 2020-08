I bambini giocano nell'orto con il campo estivo della Caritas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cooperativa Orto e Caritas diocesana di Viterbo organizzano due settimane gratuite di arte, creatività, divertimento, orto e natura dedicate ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni, per imparare a preservare il nostro territorio e diventare piccoli ambasciatori di sostenibilità ambientale.​L'iniziativa beneficia del contributo della Regione Lazio per la realizzazione di attività di socializzazione rivolte ai più piccoli, particolarmente colpiti dalle misure di distanziamento sociale dovute all'emergenza Covid-19.Il campo estivo "Oltre l'orto: la festa della natura" avrà luogo presso il Vivaio Le Aromatiche di Bolsena. l servizio verrà effettuato dal lunedì al venerdì con orario 9-16.Nella prima settimana, dal 31 agosto al 4 settembre, attività e laboratori saranno curati dalla Caritas Diocesana di Viterbo. Nella seconda settimana, dal 7 all’11 settembre, da L’orto delle idee e dalla Cooperativa Orto.Il campo estivo proseguirà nei fine settimana del 19-20 e 26-27 settembre con presentazioni dei lavori svolti durante le due settimane di attività e premi per tutti.Al campo estivo potranno iscriversi un numero massimo di 14 bambini e bambine a settimana, seguendo i protocolli anti-Covid19, come previsto dalle linee guide nazionali e regionali in materia sanitaria.Il servizio è gratuito e possono partecipare bambini e bambine che non abbiano già beneficiato del voucher DGR 346/20.Le domande potranno essere presentate a Caritas Diocesana di Viterbo - Tel. 370.3661152 - educhiamo@caritasviterbo.it e a Cooperativa Orto - Tel. 348.3009748 - orto.soriano@gmail.com.