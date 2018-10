I bagni non funzionano, la rivolta degli immigrati al centro d'accoglienza

Ultimo aggiornamento: 18:50

Rivolta al centro d’accoglienza di via Emilio Bianchi, nel centro di Viterbo. Ieri, nel primo pomeriggio, quattro ospiti hanno dato in escandescenza per colpa dei bagni non funzionanti. I quattro, tutti di nazionalità senegalese, hanno iniziato col lamentarsi dei bagni per poi creare il parapiglia, tanto che si è reso necessario l’intervento della Squadra volante.Gli agenti arrivati nel centro hanno calmato i ragazzi e li hanno convinti a cambiare stanza. Ma mentre stavano uscendo, alcuni di loro avrebbero ricominciato a urlare, prendendosela con la responsabile del centro. Uno di loro l’avrebbe anche minacciata di morte.A questo punto gli agenti sono tornati dentro, ma mentre tentavano di identificare i quattro, uno di loro - un 21enne - avrebbe colpito un poliziotto a un braccio. Il ragazzo è stato arrestato e, stamattina, rimesso in libertà dal giudice nel rito per direttissima. Denunciato anche l’ospite che avrebbe minacciato la responsabile del centro.Nelle prossime ore i ragazzi saranno trasferiti in un altro centro di accoglienza della provincia.