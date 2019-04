I 139 allievi marescialli dell'Aeronautica militare hanno giurato fedeltà alla patria

Giovedì 4 aprile, un giorno importante per la Scuola marescialli dell’Aeronautica militare di Viterbo per il giuramento solenne del 21° Corso normale allievi. Presenti il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica, generale Alberto Rosso e il comandante delle Scuole dell’Aeronautica militare e della 3ª regione aerea di Bari, generale Aurelio Colagrande, autorità civili, militari e religiose di Viterbo e la Banda musicale dell’Aeronautica.

Oltre al 21° corso Allievi, a cui è stato dato il nome di Blazar II, erano inquadrati nello schieramento - agli ordini del comandante dei corsi, ten. colonnello Davide Rosellini, anche gli altri due Corsi normali attualmente presenti a Viterbo (il 19° corso Zephir, all’ultimo anno di studi, e il 20° corso Altair II al secondo anno). Con loro anche rappresentanza del corso Blazar I, «a testimonianza dello spirito di corpo che lega simbolicamente i due corsi aventi lo stesso nome ma appartenenti a due generazioni diverse, distanziati l’uno dall’altro di diciannove anni».

Il momento emozionante del “Lo giuro” ha visto il passaggio in volo di una formazione di Eurofighter del 4° stormo di Grosseto, così come la lettura della “Preghiera dell’Aviatore” e la benedizione del gagliardetto del corso. Il comandante della Scuola, colonnello Leonardo Moroni, ha ricordato come «l’impegno solenne che state per assumere sarà la fonte principale di ispirazione del vostro futuro agire. Il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana rappresenta un momento dall’altissimo valore morale». Mentre il Capo di stato maggiore dell’Am ha ricordato il «forte passaggio nella vita degli allievi: il giuramento, l’atto con il quale hanno professato fedeltà assoluta alla Patria, impegnandosi a difenderla, se necessario, fino all’estremo sacrificio»

Il 21° Corso, incorporato nella Scuola narescialli lo scorso 24 settembre, ha 139 frequentatori, tra cui 38 donne. Di questi, 133 (35 donne) frequentano i corsi di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali presso l’Università della Tuscia; sei (tre donne) seguono i corsi di Infermieristica presso la sede distaccata di Viterbo dell’Università La Sapienza di Roma.

