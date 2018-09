Spaccia hashish tra le giostre al Luna park: arrestato ventiseienne

Fermato con la droga al luna park di Viterbo è stato tratto in arresto dagli uomini della Polizia di Stato della Squadra mobile di Viterbo.



Nei giorni delle festività di Santa Rosa gli agenti tengono alta l'attenzione per contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti in questa provincia. Per questo la Mobile ha realizzato un’attività di polizia che ha interessato un italiano di 26 anni.



In particolare veniva predisposto un servizio di osservazione nei pressi del luna park cittadino, a seguito del quale i poliziotti della Sezione antidroga sottoponevano il ragazzo a perquisizione, trovandolo in possesso di una modica quantità di hashish.



A quel punto i controlli venivano estesi all’abitazione, dove venivano rinvenuti 6 ovuli di hashish e 200 grammi di marijuana. Il ventiseienne, portato in questura e, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA