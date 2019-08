Colpito da infarto mentre guida sull'Aurelia, salvato dalla Polstrada di Tarquinia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato salvato grazie alla prontezza degli agenti della Polizia stradale di Tarquinia, un automobilista che ieri è stato colto da un infarto lungo la statale Aurelia. L’uomo era in auto insieme alla moglie, quando al chilometro 98 ha improvvisamente accostato per un malore.Da qui è arrivata la chiamata alla sala operativa della Polizia stradale, che ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti, vista la gravità del caso, hanno chiamato il 118 e i colleghi di un'altra pattuglia che hanno deviato il traffico sulla corsia di sorpasso così da permettere di svolgere le operazioni di soccorso in sicurezza.Dopo una manciata di minuti sono intervenuti i medici del 118, che hanno stabilizzato il paziente per trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso di Tarquinia. La moglie è stata invece assistita dagli agenti che le hanno trovato una sistemazione per un eventuale pernotto presso una struttura alberghiera del luogo.