Guerra e Vergaro ai campionati italiani indoor di Ancona

Due atleti dell'Alto Lazio in gara sabato e domenica ad Ancona ai Campionati Italiani Indoor Juniores/Promesse. Giuseppe Guerra nel peso ed Elena Vergaro nei 60Hs. e 4x200m sono i due gli atleti che hanno rappresentato Viterbo all'importante rassegna nazionale che è andata in scena al PalaCasali di Ancona sabato 3 e domenica 4 febbraio che ha assegnato i titoli indoor nelle categorie Juniores e Promesse.

Giuseppe Guerra dell'Atletica Alto Lazio, allenato dal prof. Sergio Burratti ha gareggiato nel getto del peso ed Elena Vergaro allenata da Umberto Battistin, anche quest'anno in prestito alla Studentesca Rieti Andrea Milardi che ha gareggiato nei 60Hs. e nella staffetta veloce 4x200m.

E’ di Elena il miglior risultato tecnico con la staffetta 4x200m.

che consente all’atleta di salire sul podio con le compagne di squadra al 3° posto con il crono di 1’42”11 mentre un po’ sotto tono nella prova dei 60Hs. che non le consente, così come successo negli altri anni di accedere alla finale, e si deve accontentare di un modesto per lei 9”00 in batteria di qualificazione.

Giuseppe Guerra è 8° nel peso con un lancio a 13,01m. nell’esordio nella nuova categoria Promesse lanciando con il nuovo attrezzo da 7,260Kg. Peccato per gli ultimi lanci di finale dove è incappato in due nulli ed un piccolo incidente nel lancio conclusivo, che forse gli avrebbero consentito un piazzamento migliore.