Giovedì 24 Marzo 2022, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 11:31

Passione, determinazione, coraggio e anche il giusto pizzico di follia. Sono i motivi che hanno spinto Pier Francesco Cari, regista e Gianluca Salza, giornalista-producer) a raggiungere in questi giorni gli scenari della guerra in corso nell'Est europeo.

Con i due trentenni di Civita Castellana sono impegnati gli amici Riccardo Pompili (operatore), Ilaria Fusco, Anna Lapicirella e Irene Santoro, tutti riuniti per mettere in piedi un progetto che li ha portati al confine ucraino con la Polonia.

L'intento è quello di realizzare un docu-film che vuol raccontare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Sarà un racconto realizzato attraverso le storie di persone, private della propria normalità, in condizioni di sopravvivenza e senza nessun tipo di prospettiva nella quale rifugiarsi dall'incubo del presente.



«Le storie che racconteremo ha detto Pierfrancesco Cari - saranno immagini rasoterra, non si intersecheranno con le cause politiche e sociali di tale conflitto, non tenteranno di trovare una spiegazione, non si metteranno al riparo dietro uno spirito nazionalista». Il gruppo ha già fatto base a Cracovia (in Polonia), per poi muoversi con l'aiuto dei contatti che hanno sul posto verso il confine e i centri nevralgici dell'esodo.



I giovani viterbesi si sono spostati a Przemy e a Medyka, dove approdano i rifugiati dopo aver attraversato il confine. Lì ci sono molte organizzazioni e autorità territoriali, che si stanno muovendo per allestire centri di accoglienza, garantire spostamenti e cercare sistemazioni più a lungo termine per i profughi ucraini. «Vogliamo incontrare gli uomini - sottolinea Gianluca Salza - le donne e i bambini che sono in fuga dalla propria terra, per cercare di rendere immortale la loro storia. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha generato una guerra al confine dell'Europa, provocando l'esodo più rapido e più grande di profughi nell'era moderna».



Il titolo del docufilm sarà Through the eyes of a dog (attraverso gli occhi di un cane che dorme). «Come dagli occhi di un cane sul quale crolla il tetto della casa dove ha sempre trovato riparo - hanno spiegato Pierfrancesco e Luca - ci interrogheremo e rappresenteremo soltanto le conseguenze, ignorando le cause geopolitiche della distruzione. Vogliamo rappresentare l'orrore della guerra senza filtro, così tremenda proprio perché priva di ragione».



Il progetto è realizzato in partnership con Overclock (un'azienda di produzione milanese che sosterrà l'iniziativa in tutte le fasi). Per sostenerlo è anche possibile fare anche una donazione in denaro e il 10% del ricavato sarà devoluto a una community solidale, che si occupa di aiutare la persone ucraine in difficoltà. Il link per donare è su https://throughtheyesofadog.com/ insieme a tutte le informazioni.