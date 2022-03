Domenica 6 Marzo 2022, 06:25

Continua il corridoio umanitario che dal litorale della provincia di Viterbo arriva in Ucraina, per dare assistenza alla popolazione colpita dalla guerra. Alcuni pullman mercoledì scorso hanno raggiunto Ternopoli - cittadina dell’Ucraina occidentale - dove sono stati consegnati ai punti di raccolta beni di prima necessità.

La Misericordia di Montalto di Castro, attraverso l’istituzione di una unità di coordinamento comunale, ha pienamente sposato l’iniziativa assieme ai gruppi di protezione civile presenti sul territorio per raccogliere le donazioni della cittadinanza. «Un primo viaggio è andato a buon fine - spiega la Misericordia - e prossimamente altri mezzi ripartiranno a favore del popolo ucraino». Si tratta di vestiario invernale, prodotti medicali, di igiene della persona e generi alimentari che in questi ultimi giorni sono anche custoditi all’interno dei magazzini della Confraternita. Tantissimi hanno risposto all’appello degli enti, delle associazioni e delle comunità ucraine che risiedono a Montalto e Tarquinia; con i proventi delle donazioni è stato anche acquistato un generatore di corrente che ha raggiunto l'Ucraina.

«Quando un popolo è in difficoltà - spiegano alcuni cittadini volontari - si forma una grande famiglia che porta aiuto e solidarietà». «Grazie alla rete di solidarietà diffusa su tutto il territorio montaltese - spiega in una nota il Comune di Montalto - sarà possibile, per ogni cittadino, donare liberamente in molti modi. La richiesta che arriva dall’Ucraina, sotto assedio e bombardamenti, è quella di un aiuto immediato, soprattutto per beni di prima necessità».

Ognuno dunque sta facendo la propria parte. La diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, insieme alla Caritas Diocesana, invita la cittadinanza alla raccolta fondi. La Caritas italiana, in coordinamento con la Caritas Europa e quella Internationalis è in costante contatto con quella ucraina confermando una presenza instancabile nell’emergenza con una costante attenzione alle persone. Inoltre, a fianco e a supporto delle Caritas dei paesi confinanti, si adopera per l’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra. La diocesi di Civitavecchia-Tarquinia è altresì impegnata per l’accoglienza di giovani donne e bambini unitamente a qualche persona anziana che potrebbe giungere nella città di Civitavecchia. Anche a Montalto sono giunti i primi arrivi e la popolazione è pronta a dare loro accoglienza.