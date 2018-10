Guerra nel Pd viterbese: Panunzi, Mazzoli, Serra e altri sospesi per sei mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Squalificati per sei mesi. Enrico Panunzi, Alessandro Mazzoli, Francesco Serra, Mario Quintarelli, Patrizia Frittelli, Andrea Cutigni e altri non figureranno tra gli iscritti per metà anno. Questo ha deciso oggi pomeriggio la commissione di garanzia dell’unione regionale del Pd: una sospensione per quelli che si sono candidati nelle liste civiche a sostegno di Serra sindaco e per quanti hanno fatto campagna elettorale, di conseguenza, contro la candidata dem Luisa Ciambella.Dopo le amministrative il ricorso era stato subito presentato dalla segretaria dell’unione comunale Martina Minchella. La spaccatura nel partito tra le anime che fanno riferimento a Fioroni e Panunzi era infatti tanto profonda che Serra ha deciso di candidarsi contro Ciambella, appoggiato da due liste civiche.Adesso bisognerà valutare le conseguenze della decisione della commissione, anche in vista dei prossimi, fondamentali appuntamenti del Pd.