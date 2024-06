Gruppo giudici di gara Fidal Viterbo agli Europei di Roma

Alla 26^ edizione campionati europei saranno in campo due Giudici di gara del capoluogo viterbese, Katia Doddo e Simone Battistin.

L’appuntamento di Atletica Leggera 2024 è in programma presso lo Stadio Olimpico dal 7 giugno al 12 giugno.

"Vorrei ringraziare - dice Fabrizio Maiolati presidente dei Giudici viterbesi - tutti i Giudici di Gara della nostra Regione, presenti nel 1974 ed anche ora, a distanza di 50 anni. Alla 26^ Edizione sono due Giudici Fidal di Viterbo, Katia Doddo e Simone Battistin impegnati con i seguenti incarichi, Katia Doddo nella importante mansione di Vice Caposervizio Antidoping femminile, mentre Simone Battistin sarà impegnato nelle varie pedane del salto in alto. A laoro va il plauso di tutto il GGG di Viterbo, degli sportivi e di tutto il mondo dell’atletica Viterbese, anche perché mantengono alto lo spirito e la tradizione del nostro Gruppo, senza dimenticare Biondini e Palazzetti presenti nel 1974. Inoltre, Franco Di Pietro attuale Fiduciario del Lazio e Franco Pica attuale Delegato di Viterbo, presenti come Giudici per il 2024”.