Grotte di Castro, muore mentre taglia un albero

Gli cade addosso una pianta e muore. E’ accaduto in mattinata a Grotte di Castro, quando un uomo di 61 anni operaio presso un'azienda di Acquapendente è stato colpito in pieno da un albero che stava tagliando.

Immediatamente sono scattati i soccorsi da parte di alcune persone che erano nelle vicinanze. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che a sua volta ha allertato anche l’eliambulanza, atterrata poco distante. I soccorsi se pur immediati da parte degli operatori e i sanitari si sono rivelati inutili poiché l’uomo è deceduto poco dopo l’incidente.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per fare tutti gli accertamenti, ascoltare eventuali testimoni e stabilire la dinamica dell'incidente. Tra la comunità di Grotte di Castro la notizia si è propagata nel giro di pochi minuti e per gli abitanti è stato un vero shock.