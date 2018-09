Gravina a ruota libera sulla Viterbese: «Nessun favore, ma con i ripescaggi in B i gialloblù cambiano girone»

di Marco Gobattoni

Gabriele Gravina, presidente della Lega calcio di serie C, richiama il cronista dopo aver visto un numero che non conosce sul display del proprio smartphone e accetta di parlare con pacatezza e analisi, della questione Viterbese dopo le polemiche feroci di questi giorni. Per il numero uno della serie C, che molto probabilmente si candiderà alla guida del calcio italiano attraverso le elezioni federali che attendono ancora una data, questa è senza dubbio l’estate più complicata: un’estate passata tra sentenze e ripescaggi che non arrivano, tra carte bollate che posticipano di continuo l’avvio del campionato e attraverso polemiche che deflagrano e rimangono sul tappeto come polvere irritante. L’ultima, ma non l’ultimissima per la verità, quella che riguarda da vicino la Viterbese, con il presidente Camilli imbufalito per l’inserimento dei gialloblù nel girone meridionale del torneo.

Sono stati giorni molto tesi quelli scorsi: Camilli che minaccia il ritiro della squadra; Gravina da par suo che cerca una mediazione rimanendo fermo però sulle proprie posizioni. La possibile svolta arriva come uno squarcio di luce dopo una notte di bufera domenica sera: la lega di serie C blocca le partite della Viterbese in attesa del nuovo pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni che dopodomani dovrà decidere se riportare la serie B a 22 squadre.

Presidente Gravina: dopo le tensioni di questi giorni, la decisione di sospendere le gara della Viterbese in attesa del Coni riporta il sereno tra club e federazione….

“Io non ho litigato con nessuno. La decisione di sospendere le partite non è un favore alla Viterbese, ma una presa d’atto. Diciamo che abbiamo fatto un favore al sistema se vogliamo proprio dire”.

Però onestamente in caso di ripescaggi in serie B, la Viterbese sarebbe la prima squadra ad avere le credenziali giuste per essere spostata di girone….

“E proprio per questo motivo abbiamo deciso di attendere la decisione del Collegio di Garanzia sospendendo le gare dei gialloblù. Quando stiliamo i gironi adottiamo dei criteri geografici e non, che possono essere anche criticati ma che vengono esaminati alla luce del sole”.

Quindi se venerdì il Coni riporterà la serie B a 22 squadre, per la Viterbese il cambio di girone sarebbe automatico…..

“Non ho la palla di vetro e non so cosa farà il Coni. E’ovvio che in caso di spostamento di alcuni club nel campionato cadetto, anche nei gironi di C qualcosa andrebbe rivisto”.

E la Viterbese sarebbe spostata…..

“Non siamo pazzi: sappiamo che nel girone meridionale la squadra più a nord è la Viterbese: aspettiamo venerdì e poi agiremo di conseguenza”.

Ha sentito in questi giorni il presidente Camilli….

“Con la Viterbese e con Camilli non ho nessun tipo di problema. Ho parlato telefonicamente anche con i tifosi perché reputo Viterbo una piazza importante. Detto questo però, io sono il presidente della lega di C e devo tutelare tutti i club. Voi non immaginate le critiche che mi stanno piovendo addosso in queste ore: c’era chi aveva prenotato biglietti aerei e alberghi e adesso ci ha rimesso dei soldi, ma questa situazione non l’ha creata la lega di cui sono presidente”.

Se il Coni non dovesse procedere con i ripescaggi; per la Viterbese la collocazione resterebbe nel girone C….

“A quel punto non ci sarebbero più i presupposti per un eventuale spostamento”.

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00



