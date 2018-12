Scontro tra auto e scooter a Tuscania, motociclista in elicottero a Belcolle in codice rosso

Un grave incidente fra un'auto ed uno scooter si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Tuscania. Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, che si stava recando a lavoro. Il sinistro si è verificato sulla strada provinciale Tuscanese, a pochi metri dall'ingresso del paese, e sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia.



Il traffico è rimasto paralizzato diverso tempo, sia per consentire i soccorsi che per effettuare i rilievi. Sul posto il 118 e l'eliambulanza Pegaso 33, che ha trasportato in codice rosso il centauro all'ospedale Belcolle di Viterbo. E' in gravi condizioni, con un trauma cranico e diverse ferite all'addome.