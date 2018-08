MONTEFIASCONE - Giornata straordinaria per il lungolago falisco, per la prima volta nella storia il suo cielo è stato attraversato da mille acrobazie e figure aeree. E' l' Aves ad aprire le simulazioni con un CH- 47 F Chinook che ha fatto la sua dimostrazione in modalità antincendio boschivo, con un serbatoio cilindrico che permette di trasportare 5000 litri di acqua prelevati dal mare e rilasciati poi nelle zone interessate. Subito dopo è toccato al Corby Starlet pilotato da Giuliano Ignoto, con il suo velivolo “autocostruito” che da qualche anno ha coronato il sogno di partecipare all’Air Show con le sue piroette aeree. E ancora, Blu Circe, Elitaliana, e il tre volte campione italiano di acrobazia aerea Simone Crisarà, con un Extra 300 S, unico esemplare in Italia, velivolo dalle caratteristiche estreme che ha dato vita a numerose configurazioni, dando l’effetto, grazie alla forza giroscopica dell’elica, che l’aereoplano smettesse di volare e rimanesse preda di forze incontrollabili. Per finire sono arrivate loro, l’orgoglio nazionale, le Frecce Tricolori, il 313° Gruppo di addestramento acrobatico dell’Aeronautica militare, che con i loro nove MB-339, più un solista hanno dato vita ad uno spettacolo mozzafiato.

Inno di Mameli e mano sul cuore per l'entrata in looping a triangolo, e poi incroci, separazioni del solista e ricongiungimenti, rotazioni, voli rovesci, e tonneau,per concludere con il tricolore più lungo del mondo sulle note di Pavarotti. Oltre 50mila presenze per uno spettacolo unico, dove tutto sembra essere funzionato in maniera regolare. Tante le autorità presenti, il prefetto Giovanni Bruno, il neoquestore Massimo Macera, il deputato Rotelli, il senatore Fusco e tanti sindaci delle località limitrofe. Visibilmente soddisfatto il sindaco di Montefiascone Massimo Paolini che ha affermato: , accanto a lui l'assessore Fabio Notazio, promotore dell'evento che afferma entusiasta, .

La conclusione dell'Air Show è stata nel segno dei riconoscimenti ai protagonisti dell'evento. Direttori tecnici, direttori di volo, ufficiali dell'aviazione dell'Esercito, ufficiali dell'Aeronautica Militare, Lega Navale e via via tutti gli altri, tanti, troppi per ricordarli tutti.

Sicuramente è difficile dimenticare lui, Mirco Caffelli, il comandante delle Frecce Tricolori che ha commentato le figure che i dieci jet hanno eseguito con una precisione chirurgica.



Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:48



