Grande Fratello, i messaggi al vincitore Mezzetti: «Hai fatto più pubblicità tu a Viterbo che venti giunte comunali»

di Federica Lupino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Ma è vero?». È stato appena proclamato vincitore del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso, ma Alberto Mezzetti ancora non ci crede. Quando abbraccia la madre Daniela e la nonna Pasqualina chiede loro conferma di quanto sta succedendo. «Era come un bambino tornato piccolo che non crede gli abbiano dato un giocattolo così prezioso», racconta la signora Daniela all’indomani della vittoria. A Cinecittà, le donne di famiglia erano arrivate insieme ad alcuni degli amici...