Mercoledì 19 Ottobre 2022, 05:25

Dei 500 milioni di euro stanziati a livello nazionale per il “Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani”, 38 arriveranno alla Regione Lazio e oltre un terzo di questi – 13 milioni - saranno destinati a recuperare i circa 150 ettari su cui si estende l’area del Pascolaro, il Casettone e Bivio del Pellegrino nel comune di Graffignano. La notizia, anticipata nei mesi scorsi dal Messaggero, ora ha acquisito i crismi dell’ufficialità: il decreto del 4 agosto con cui il ministero della Transizione ecologica fa proprie le richieste delle varie Regioni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

I fondi del Pnrr (il Piano Nazionale di ripresa e resilienza) seguono quelli già messi sul piatto sempre dalla Regione Lazio per finanziare la caratterizzazione del sito, ovvero 585mila euro. Nel decreto si legge che lo scopo del piano d'azione “è ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano che, sulla base delle istanze ritenute ammissibili, identifichi gli specifici interventi da finanziare nei siti orfani” e “riqualificare almeno il 70 % della superficie”. Gli altri siti finanziati nel Lazio sono Santa Apollonia ad Aprilia, Coste Calde o Selvelle a Arpino.,Punta dell’Arco a Ventotene.

A Graffignano, da anni il comitato cittadino “Valle del Tevere – Emergenza rifiuti tossici” denuncia che quella del Pascolaro è una bomba a orologeria. Che il sito sia pesantemente inquinato lo ha confermato il piano di caratterizzazione che, tra gli altri, ha rinvenuto in quei terreni idrocarburi, stagno, mercurio, berillio, zinco, piombo, nickel.

"Il sito – ha scritto la Regione – è una vasta area agricola coltivata a granaglie (orzo, grano...), seminativi oliacei (girasole, mais), sulla quale insiste, in regime concessorio, un'azienda faunistico-venatoria ed è ubicato nella Valle del Tevere, al confine tra Umbria e Lazio, in area soggetta a inondazioni da parte del fiume stesso". Inoltre, "circa 10 anni fa, è stato interessato da un'indagine della magistratura in quanto oggetto di un traffico illecito di rifiuti con relativo interramento degli stessi".

Il processo penale a carico della ditta dei fratelli Nocchi si è chiuso con la prescrizione del reato. Nonostante le allarmanti analisi dell'Arpa che già nel 2007 rivelarono la presenza di metalli pesanti, Pcb (policlorobifenili) e idrocarburi, su quei campi si è continuato a coltivare e poi nel 2016 è stata anche autorizzata un'azienda faunistico-venatoria.

La caratterizzazione è stata effettuata dalla ditta Ecorecuperi srl con sede a Caltanissetta, con direttore dei lavori Pierluigi Gianforte, e si è conclusa a dicembre. Sono stati riscontrati in diverse aree “livelli limoso-sabbiosi di colore nerastro maleodoranti, laterizi e frammenti di plastica”. In alcune delle 10 trincee esplorative fino a 3 metri di profondità un livello nerastro maleodorante a 2,7 metri dello spessore di 15 centimetri con materiali inerti quali ferro, plastica e carta. Per quanto riguarda le analisi chimiche dei terreni, nella prima fase della caratterizzazione 26 dei 44 campioni dei sondaggi e 17 dei 22 campioni delle trincee mostrano il superamento per almeno un parametro. Altri sforamenti sono stati registrati nella seconda fase.

Ulteriori sforamenti dalle analisi di laboratorio riguardano il vanadio in due campioni e il mercurio in sette. Superamenti più significativi per rame, zinco, cromo, nichel, idrocarburi leggeri e pesanti. Per le acque, sono stati riscontrati sforamenti soprattutto di manganese, nitriti e solfati e meno significativi di nichel”. Le conclusioni? “Nella relazione finale è stata confermata la contaminazione della matrice suolo e sottosuolo e quella delle acque sotterranee”.