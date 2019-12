Gradoli, spaccia soldi falsi fingendosi carabiniere

Un pregiudicato di origini siciliane, a Gradoli, spacciandosi per carabiniere al suo primo giorno di servizio nella locale stazione, si è fatto cambiare prima 700 euro false in un bar, in banconote buone di piccolo taglio in un bar; poi in una macelleria ha rubato 600 euro che una donna aveva posato sul bancone. L'uomo stato smascherato poi dai carabinieri di Gradoli ed è stato denunciato alla Procura di Viterbo. © RIPRODUZIONE RISERVATA