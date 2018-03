Perde il controllo dell'auto e finisce in una scarpata, muore un 80enne nel Viterbese

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 11.30 a Gradoli. Perde la vita un 80enne del posto. Il pensionato stava percorrendo via Fratta quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata laterale. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari, giunti in breve sul posto, di rianimare l'uomo. Troppo gravi le lesioni riportate. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.

Giovedì 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA