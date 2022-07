Gommone con motore in avaria a quattro miglia dalla costa di Montalto, intervento di Guardia costiera e Vigili del fuoco

Un gommone di sette metri è rimasto questa mattina con il motore in avaria a quattro miglia dalla costa di Montalto. A bordo tre persone di Roma che, non riuscendo a far ripartire il motore, hanno lanciato l’allarme.

La delegazione di spiaggia della Guardia costiera di Montalto, durante un’attività di controllo congiunta con il soccorso acquatico dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Viterbo, ha ricevuto la segnalazione allertando la sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia. I soccorsi, una volta giunti sul punto segnalato, dapprima hanno tentato di ripristinare il motore, poi non riuscendo a farlo ripartire hanno trainato l’imbarcazione fino agli ormeggi del fiume Fiora.

Le operazioni sono state particolarmente complesse a causa del mare agitato e delle raffiche di vento che hanno raggiunto i dieci nodi. Una volta a terra la Guardia costiera ha controllato tutte le dotazioni di sicurezza dell’imbarcazione, rilevando nessuna anomalia.