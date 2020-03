Gol di mano, il mister all'arbitro.«Annullalo non lo meritiamo». Il bel gesto di Mirco Cirica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I complimenti degli avversari ed un gesto di grande sportività che riconcilia con il calcio. Molto spesso – soprattutto nel mondo del pallone giovanile – la cronaca racconta di episodi di violenza e di poca correttezza dentro e fuori dal campo. Genitori che aggrediscono arbitri o allenatori che si accapigliano tra loro per un gol subito o per un punteggio non gradito.Per fortuna anche il calcio, può diventare un’isola felice e regalare emozioni e gesti bellissimo come è avvenuto domenica scorsa a Montefiascone.In campo l’under 17 dei falisci e il CampusEur compagine romana che punta molto sul proprio serbatoio giovanile.In vantaggio ci sono proprio i romani: 2-0 per i capitolini che hanno in mano la partita e stanno cercando di portarla in porto in sicurezza.Il Montefiascone trova il gol che accorcia le distanze: la rete però è viziata da un fallo di mano di un giocatore viterbese che inizialmente il direttore di gara non annota, convalidando la segnatura.A quel punto sale in cattedra il tecnico del Montefiascone under 17 Mirco Cirica che segnala all’arbitro l’irregolarità consentendo l’annullamento del gol.Cirica nella vita fa l’infermiere all’ospedale di Belcolle: sofferenza e malattia le tocca con mano tutti i giorni e lui è uno che preferisce insegnare ai suoi giocatori il rispetto per l’avversario e per lo sport in generale: stop e controllo del pallone vengono dopo lealtà e correttezza.«In quel momento mi è sembrato giusto aiutare il direttore di gara ed anche il nostro giocatore – si schernisce Cirica – non ho fatto niente di eclatante. Troppo spesso nel calcio, soprattutto quello giovanile, il risultato viene messo davanti a tutto: a Montefiascone non la pensiamo così e domenica abbiamo portato avanti soltanto lo stile e la correttezza che contraddistinguono il club».Ad avvalorare il gesto compiuto dal mister dei giovani falisci anche gli avversari del CampusEur, che con una nota social hanno omaggiato Cirica.«Episodi del genere contribuiscono a migliorare il calcio, che deve essere sempre formativo per i più giovani e non», si legge nella nota della società capitolina. «Esempi di sportività come quelli compiuti dal tecnico del Montefiascone non possono che essere puramente virtuosi ed educativi: complimenti». Già complimenti.