Gli studenti di Montalto nel progetto legalità e sicurezza con la Guardia costiera e i cani salvataggio

Giornata sulla sicurezza in mare quella che si è svolta ieri mattina sulla spiaggia di Montalto. Circa cento studenti hanno preso parte al progetto “Legalità e sicurezza” assieme alla Guardia costiera e alla scuola italiana Cani Salvataggio.

L’iniziativa, che rientra tra le competenze chiave europee di cittadinanza, mira alla conoscenza dei valori di giustizia, onestà e lealtà, nel rispetto delle regole e delle leggi, e rafforza il senso morale e civico delle persone. Erano presenti, oltre all’amministrazione comunale, il Direttore Marittimo del Lazio Capitano di Vascello Vincenzo Leone, e il comandante della Polizia locale.



Gli studenti hanno avuto l’occasione di vedere le simulazioni di salvataggio svolte in mare con l’ausilio dei cani della Sics e della Soc. Mip Service, che, in supporto all’unità cinofila, ha messo a disposizione bagnini qualificati operanti presso la struttura balneare del comprensorio Circolo Velico – Torre di Maremma. Inoltre la Guardia costiera ha distribuito ai giovani dei dépliant che illustrano come tenere comportamenti virtuosi nel rispetto dell’ambiente marino e per la sicurezza balneare.

