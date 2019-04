Gli studenti delle superiori a scuola di legalità: al “Midossi” arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli studenti dell’Istituto tecnico industriale “U. Midossi” di Civita Castellana (Viterbo) a lezione di legalità.Un incontro con un rappresentante territoriale dell’Arma dei carabinieri ha fornito ai ragazzi un contributo sul tema della "Cultura della Legalità”. Relatore il luogotenente della locale stazione, Francesco Ioncoli, che fa parte della compagnia carabinieri diretta dal capitano Anna Patrono.Il militare ha affrontato, con gli oltre trecento studenti del triennio presenti, molti argomenti. Tra questi le conseguenze per chi commette atti persecutori, le sofferenze delle vittime, nonché i pericoli derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti. L’incontro è stato accolto favorevolmente dalla platea, che ha seguito tutti gli interventi con molta attenzione. I temi sono stati esposti in modo informale, facendo leva sulla esperienza maturata nel corso della carriera del sottufficiale.Apprezzamenti per l'iniziativa sono stati evidenziati dai contributi portati nel corso della mattinata sia dei docenti che degli stessi studenti, che hanno chiesto di poter ripetere l'incontro.