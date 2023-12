Gli scavi dell'antica Falerii incantano gli studiosi delle università americane

Il recupero dell'antica città di Falerii (ora Civita Castellana) affascina anche negli States. I risultati degli scavi sono stati esposti al convegno "Ways of Making in Early Italy" della Columbia University e la New York University, riscuotendo consensi tra i professori, gli studenti e i colleghi di importanti istituzioni museali presenti. Tra gli uditori c'erano infatti anche il Metropolitan Museum di New York e il Museo del Louvre. A presentarlo ai colleghi d'oltre oceano la professoressa Maria Cristina Biella della Sapienza, che coordina il progetto e gli scavi del sito di Vignale da quando hanno preso il via nel 2020.

«La parte del progetto che siamo andati a presentare a New York ha spiegato la Biella - riguarda in particolare le modalità con cui la città antica di Falerii ha sfruttato la risorsa "argilla" nel corso dei secoli VIII-III a.C., dando vita a ricche produzioni ceramiche ad uso privato e pubblico. I risultati dell'indagine, basata su un approccio interdisciplinare, sono innovativi e ci aiutano a delineare pagine di storia economica di una città dell'Italia antica di non piccola importanza.

Questo ha contribuito al grande interesse dimostrato dai colleghi». Del progetto fanno parte anche Letizia Ceccarelli del Politecnico di Milano che si occupa delle analisi scientifiche sulle argille e sui reperti e Augusto Ciarrocchi, ricercatore di storia locale e dirigente di un'azienda ceramica. «Con quest'ultimo dice sempre la Biella - stiamo in particolare lavorando alla mappatura delle cave di argilla utilizzate in antico, evidenziando la grande continuità di sfruttamento di questa risorsa naturale nel corso dei secoli».

Le ricerche che si sono presentate a New York fanno parte del Progetto Falerii, incardinato nell'insegnamento di Civiltà dell'Italia preromana presso il dipartimento di Scienze dell'Antichità della Sapienza, e che vede coinvolte varie discipline: archeologia, storia antica, archivistica, digital humanities, archeometria.

Il progetto è condotto in piena collaborazione con gli enti di tutela e valorizzazione - la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo ed Etruria meridionale e la Direzione Regionale Musei Lazio e con il Comune di Civita Castellana. Da due stagioni sono in corso gli scavi sia nell'area di Vignale primo insediamento di Civita Castellana e Falerii Novi dove venne fondata la prima città in era falisca.

I gruppi di studenti arrivano da tutto il mondo per riportare alla luce le testimonianze del passato. A Vignale sono state riportate alla luce strutture murarie e monumentali riconducibili all'età del bronzo e dei cunicoli; a Faleri sono stati recuperate ceramiche, vetro e ossa di animali e un edificio pubblico utilizzato come mercato è stato in parte riportato alla luce.