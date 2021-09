Giovedì 30 Settembre 2021, 06:10

Gli effetti del vaccino contro il Covid-19 sui pazienti in trattamento per patologie oncologiche. Uno studio all’avanguardia quello diretto dall’unità operativa di Oncologica di Belcolle, guidata da Enzo Maria Ruggeri, che si è guadagnato la ribalta mondiale tramite la pubblicazione nell’ultimo numero della rivista scientifica Annals of oncology.

Lo studio, non profit, denominato “Valutazione degli effetti dei trattamenti antitumorali nei pazienti oncologici sottoposti a percorso vaccinale Sars-Cov2” è stato condotto tra marzo e maggio del 2021 su 366 pazienti. “Si tratta di un successo importante - commenta Ruggeri - sia per il prestigio della rivista, che è la settima al mondo del settore per rilevanza scientifica, sia per la capacità mostrata dalla unità operativa di Oncologia nell’organizzare, condurre e pubblicare in breve tempo uno dei più ampi studi al mondo su questo specifica problematica”.

Gli obiettivi principali del lavoro erano soprattutto quelli di conoscere gli effetti, in termini di efficacia e tossicità, del trattamento oncologico in pazienti sottoposti a vaccinazione, di identificare sottogruppi a rischio di maggiori effetti collaterali, e sottogruppi a rischio di scarsa produzione anticorpale per effetto dei trattamenti oncologici.

“Tra le originalità dello studio - sottolinea Fabrizio Nelli, coordinatore della Lung unit e primo autore – il fatto che il gruppo di controllo non fosse composto da volontari sani, come in tutti gli altri studi finora pubblicati, ma da pazienti oncologici che avevano terminato il trattamento oncologico nei sei mesi precedenti”. Coinvolte anche 100 pazienti affette da neoplasia mammaria in trattamento antiblastico e verrà presentato, come annuncia Maria Agnese Fabbri, coordinatrice della Breast Unit della Asl viterbese al prossimo San Antonio Breast Cancer Congress, il congresso mondiale annuale sulla patologia mammaria che si terrà a San Antonio (USA) il prossimo dicembre in modalità webinar.

